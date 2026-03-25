Allerta meteo in Umbria: nevicate sopra i 400 m, raffiche di vento e pioggia - Tuttoggi.info

Allerta meteo anche sull’Umbria con nevicate sopra i 400 metri e forti raffiche di vento: è la perturbazione che interesserà l’Italia da stasera a domani e su cui avverte il Dipartimento della protezione civile con un bollettino. “Dal pomeriggio-sera di oggi mercoledì 25 marzo e per le successive 24-36 ore si prevedono venti di burrasca a prevalente componente nord-occidentale su Liguria, Lombardia, Alto Adige, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Sardegna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria con raffiche fino a burrasca forte specie sulle due isole maggiori. Mareggiate lungo le coste“, così rende noto la Protezione civile.

Da oggi e per le successive 24-30 ore sono previste anche nevicate da deboli a moderate sopra i 400-600 metri, abbondanti per le quote superiori. E le regioni su cui c’è l’allerta sono: Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Lazio. La perturbazione proviene dall’Europa settentrionale e comincerà a colpire l’Italia dalle regioni settentrionali del pomeriggio-sera di oggi. Per tutte le regioni coinvolte la Protezione civile conferma le dovute raccomandazioni.

La situazione meteorologica è consultabile anche nei bollettini sul sito http://www.protezionecivile.gov.it/



