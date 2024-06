Alleanza Verdi Sinistra esprime grande soddisfazione per il risultato elettorale alle Europee - Tuttoggi.info

Alleanza Verdi Sinistra esprime grande soddisfazione per il risultato elettorale così importante sia a livello nazionale che locale.

La nostra lista ottiene risultati sopra il 5% in tutta la provincia e anche a Terni, dove abbiamo vinto il Derby tra candidati alle Europee.

Alle europee, siamo il primo partito scelto tra gli studenti fuori sede ed il terzo tra gli elettori che votano all’estero.

Viene premiato il nostro impegno sui temi dei diritti delle persone, della difesa dei salari e delle questioni ambientali. Continueremo il nostro impegno per invertire il trend di emorragia di giovani che abbandonano la nostra Provincia.

Da qui riparte il nostro impegno per costruire un’alternativa per arginare l’onda nera delle destre nazionali che tengono ma non sfondano, nonostante la totale occupazione dei luoghi del potere e della comunicazione.

L’ opposizione unita e concreta delle forze alternative e progressiste del Patto Avanti, ha già sconfitto la destra alle amministrative in Italia, e con i comuni al ballottaggio in Umbria, ci aspettiamo altre soddisfazioni.

A Terni Alternativa Popolare è sotto il 10% ed a livello nazionale è irrilevante. L’assessora Mascia Aniello ha rassegnato le dimissioni confermando le critiche che avevamo già avanzato su una impostazione maschilista e prevaricatrice del potere all’interno di Alternativa Popolare. Governare fa venire al pettine tutti i nodi. Bandecchi deve rassegnare le dimissioni e dichiarare fallito il suo esperimento politico. Prima lo farà prima sarà possibile riconsegnare ai ternani la possibilità di restituire a Terni una Amministrazione capace e degna della storia di questa città.

Come AVS continueremo il nostro lavoro con la cittadinanza, con il Patto Avanti, e con tutte le forze positive che vorranno dare un contributo per voltare pagina e ridare speranza alla nostra città.

Alleanza Verdi Sinistra – Terni

Francesca Arca

Federica Porfidi





Luogo: Comune, Piazza Ridolfi, 1, TERNI, TERNI, UMBRIA