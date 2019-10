Alle 15.30 Conte arriva a Perugia: il programma

share

Arriverà a Perugia alle 15.30 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che si intratterrà alla scoperta del Festival Internazionale del Cioccolato. L’annuncio è stato dato dall’ufficio stampa di Eurochocolate. Che ha svelato anche il programma della visita del premier, che durerà circa due ore: ad accoglierlo intorno alle 15,30 il prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia, il sindaco Andrea Romizi e il fondatore e presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci.

“E’ la prima volta nella storia di Eurochocolate che un presidente del Consiglio dei Ministri del nostro Paese fa visita all’evento – dichiara Guarducci – riservando un’attenzione che oltre ad inorgoglirci sottolinea l’importanza che riveste il comparto produttivo del cioccolato italiano. Molto ben rappresentato e valorizzato in Eurochocolate”.

A seguire l’evento sono accreditate numerose testate nazionali che si aggiungono alle presenze dei media già programmate in questo primo sabato di Eurochocolate, a partire dalla troupe di Uno Mattina e da quella di Channel 5 Uk (per la trasmissione The Wonderful World of Chocolate).

La visita di Conte era stata preannunciata venerdì alle 20.15 con un tweet dell’account di Palazzo Chigi.

share

Stampa