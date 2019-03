Allarme scippi, “l’uomo dal volto coperto” colpisce ancora | Quarto episodio in 2 settimane

share

E’ allarme scippi nel centro storico di Città di Castello. Proprio ieri (domenica 10 marzo), lungo Corso Vittorio Emanuele si è consumato l’ultimo “colpo” dell’ “uomo dal volto coperto“, così come lo hanno descritto tutte le sue vittime, ai danni di una signora 68enne. Si tratta del quarto episodio in poco più di due settimana.

Anche in questo caso, come in tutti gli altri, lo scippatore seriale, intorno alle 18, ha strappato la borsa dalle mani della donna e, in modo fulmineo, si è dileguato tra i vicoli del centro.

Il malvivente, che per non farsi riconoscere indossa sempre un cappuccio, finora, l’ha sempre fatta franca. A fine febbraio aveva scippato una donna e un uomo, rispettivamente in Corso Cavour e in via Marconi. Lunedì 4 marzo aveva derubato un’altra anziana in via della Fraternita.

In tutti e 4 i casi nessuna delle vittime è rimasta ferita ma i furti sono stati sempre denunciati ai carabinieri. Il furfante, che sceglie sempre il tardo pomeriggio e zone con molte vie di fuga, oltre che obiettivi over 60, sembrerebbe essere alquanto esperto e abile nel suo “lavoro”.

share

Stampa