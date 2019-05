Allagamenti in Umbria per il maltempo | Interrotta circolazione ferroviaria sulla linea Terontola – Foligno

share

Allagamenti in Umbria a causa delle forti piogge che hanno interessato in particolar modo alcune zone, come la Media Valle del Tevere ed il Perugino, in particolar modo il comune di Corciano. Proprio in quest’ultima zona una bomba d’acqua ha creato non solo disagi ad attività commerciali ma anche conseguenze per la linea ferroviaria.

A causa del maltempo, infatti, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra le stazioni di Perugia e di Ellera (lungo la linea Terontola / Foligno) dalle ore 15:50 “per un ostacolo in linea”. I binari ad Ellera di Corciano sono stati infatti invasi dall’acqua, rendendo impossibile la circolazione dei treni. Trenitalia ha predisposto degli autobus sostitutivi.

Allagamenti nei pressi di capannoni commerciali, con i vigili del fuoco che sempre a Corciano, in particolare a Taverne, sono stati costretti ad intervenire con una idrovora.

