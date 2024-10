Allagamenti, frane e strade chiuse a Perugia e Orvieto | Donna resta bloccata nel fango AGGIORNAMENTI

E’ stata un’altra giornata difficile in Umbria a causa della pioggia battente, con disagi e tanto lavoro per i vigili del fuoco e la protezione civile.

La situazione più critica a Perugia, nella zona dei Ponti, con sottopassi allagati, alberi abbattuti e piccoli smottamenti.

A Colombella un torrente ha superato l’allerta. A Ponte Valleceppi diverse strade allagate a causa dell’ostruzione dei canali di deflusso. In una via, in particolare, l’acqua è entrata anche in alcune abitazioni.

Sono stati segnalati anche diversi sottopassi allagati nella zona di Ponte San Giovanni e Ponte Felcino, con strade bloccate. Anche nella Strada dei Loggi si registrano allagamenti sparsi.

Nelle zone colpite si sono recati la sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessore Francesco Zuccherini, che ha spiegato: “Alcuni smottamenti e frane si sono registrate tra Pretola, Fratticiola, Ponte San Giovanni e altri.

Anche questa notte – ha informato l’assessore – le nostre squadre sono attive sul territorio per ripristinare la viabilità e togliere le frane, con il lavoro incessante di alcuni nostri operatori”.

Nel Ternano la situazione più critica nella zona di Orvieto, dove sono state numerose le telefonate ai vigili del fuoco per allagamenti, alberi pericolanti e smottamenti o frane. A Parrano una donna è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto, dopo essere rimasta in panne con la sua auto bloccata dall’acqua e fango mentre percorreva la strada che la conduceva a casa.

I vigili del fuoco sono in costante contatto con il Centro Polifunzionale della protezione civile regionale di Foligno per monitorare l’evolversi della situazione e coordinare gli interventi.

(notizia in aggiornamento)