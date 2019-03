Alla Verbanella sgombrato un locale occupato abusivamente

Sgomberati i locali dell’ex rimessa della Gesenu, nella zona di Fontivegge, dove vivevano alcuni senzatetto. Tre sono stati identificati: si tratta di nordafricani irregolari che avevano attrezzato alcune stanze con materiale di fortuna per crearsi un alloggio.

La presenza di altri materassi fa ritenere che all’interno vivessero altri senzatetto.

L’operazione è stata condotta dalla polizia locale e dalla polizia di stato. I residenti hanno visto gli agenti all’opera nella zona del parco della Verbanella, dove c’è l’ingresso dello stabile.

Proseguono dunque le operazioni di sgombro degli immobili occupati abusivamente, in ottemperanza al decreto del ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Il rischio è infatti che persone presenti irregolarmente nel territorio nazionale possano dedicarsi ad attività criminali. Le precarie condizioni igieniche in cui si vive negli stabili occupati, privi di servizi, possono inoltre rappresentare un rischio per gli stessi occupanti abusivi. (foto di repertorio)

