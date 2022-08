Alla stazione mostra i genitali a due donne e a ragazzo: denunciato 50enne

Secondo quanto ricostruito, giunti in prossimità del binario, i tre avevano notato un uomo – poi identificato come un cittadino italiano, classe 1972, con precedenti di polizia per reati contro la persona – che, dopo aver iniziato ad urlare e a inveire nei loro confronti, si era abbassato i pantaloni mostrando i genitali.

Le due donne hanno raccontato che dopo aver fatto salire il ragazzo sul treno, il 50enne aveva continuato ad insultare il minore. Temendo inoltre di incontrare nuovamente l’uomo nel sottopassaggio, avevano deciso di chiedere aiuto alla polizia di Stato. Gli agenti, dopo aver tranquillizzato le due donne, hanno sentito anche il minore, che ha confermato l’accaduto.

Dopo aver avvicinato l’uomo – in palese stato di ebbrezza – i poliziotti lo hanno identificato e deferito all’autorità giudiziaria per il reato di atti osceni in luogo pubblico.