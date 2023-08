Alla scoperta della Valle incantata del Menotre: le visite guidate - Tuttoggi.info

La “Valle incantata del Menotre” è un percorso guidato con utilizzo di navetta per gli spostamenti fra i vari centri (tra cui Pale e Rasiglia)

Il Comune di Foligno ricorda che sono state organizzate visite guidate gratuite nella Valle del Menotre. Il programma prevede una serie di appuntamenti dedicati ai vari borghi della Valle del Menotre. I visitatori saranno accompagnati dalle guide dell’Associazione Guide Turistiche dell’Umbria.

La “Valle incantata del Menotre” è un percorso guidato con utilizzo di navetta per gli spostamenti fra i vari centri (tra cui Pale e Rasiglia). L’itinerario inizia con la visita guidata del borgo di Pale (punto d’incontro all’ingresso del paese in via Menotre). Durante il percorso a bordo della navetta, grazie alla presenza della guida, si potranno apprezzare le bellezze paesaggistiche e storiche della Valle.

Questo il calendario delle visite guidate con orario di partenza: sabato 12 agosto, ore 10 e 16; domenica 13 agosto, ore 10 e 16; lunedì 14 agosto, ore 10 e 16; sabato 19 agosto, ore 10 e 16; sabato 26 agosto, ore 10 e 16; domenica 27 agosto, ore 10 e 16.

Prenotazione obbligatoria: IAT FOLIGNO – TEL. 0742/354459 – 0742/354165

Si ricorda che è in funzione un servizio di navetta gratuito da Foligno, Casenove e Colfiorito per Belfiore, Pale e Rasiglia. Questi sono i giorni in cui saranno in funzione le navette: 12/13/14/15 agosto – 19/20 agosto – 26/27 agosto – 2/3 settembre.