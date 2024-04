Alla Passeggiata la Festa della primavera - Tuttoggi.info

Bambini e bambine alla ricerca del tesoro della primavera ai giardini pubblici della Passeggiata. Appuntamento sabato 27 aprile

TERNI – Bambini e bambine alla ricerca del tesoro della primavera ai giardini pubblici della Passeggiata. Appuntamento sabato 27 aprile, a partire dalle 15 e 30, con la Festa della primavera organizzata dall’Associazione Genitori Terni. La festa è aperta ai bambini e alle bambine dai 3 ai 13 anni, con i partecipanti che saranno divisi in due gruppi per età. Sarà un pomeriggio pieno di avventure da fare insieme, con una caccia al tesoro che si snoderà all’interno del parco e che si concluderà con premi finali per tutti. L’iniziativa di Age, completamente gratuita, ha il sostegno della fondazione Carit e la collaborazione del Comune di Terni.Info 338 801 4801