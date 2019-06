Alla “Morlacchi” la Biblioteca dei ragazzi è realtà

E’ realtà La Biblioteca dei ragazzi all’Istituto comprensivo Perugia 1 “Francesco Morlacchi”. Un progetto coordinato dall’Associazione genitori Enzo Valentini”, con il sostegno di Umbra Acque.

In tutto sono stati forniti alla scuola circa 400 libri, ottenuti grazie alla perseveranza ed all’intraprendenza dei genitori e della scuola, che con le risorse a disposizione sono riusciti anche ad acquistare sedie e tavoli per la lettura e materassini per le attività che la scuola vorrà organizzare.

Creatività ed intraprendenza, appunto, per ottenere i libri. Con tante e diverse iniziative. Come la partecipazione alla manifestazione #ioleggoperché, che ha consentito di ricevere volumi in omaggio da parte di diversi editori.

E’ stata anche contattata la scrittrice Susanna Tamaro, che si è subito dimostrata entusiasta del progetto, consegnando alcuni libri ai rappresentanti dei genitori.

E poi, sono stati contattati tutti i maggiori editori italiani che si occupano di editoria per l’infanzia. Molte case editrici hanno risposto positivamente alla richiesta di fornire libri gratuitamente, come la Edizioni Corsare di Perugia, le edizioni San Paolo, Gallucci Editore, Edizioni e/o, Mondadori ragazzi.

Iniziative che, appunto, hanno consentito finora di mettere a disposizione della Biblioteca dei ragazzi 400 volumi.

