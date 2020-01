Alla Manzoni un laboratorio sulle "Confezioni alimentari per prodotti tipici" - Tuttoggi

Lunedì 27 gennaio, presso l’Aula Magna della scuola media “Alessandro Manzoni” di Spoleto, parte dell’Istituto Comprensivo “Spoleto 2”, si è tenuta l’esposizione degli elaborati finali del laboratorio “Confezioni alimentari per prodotti tipici” che ha coinvolto gli alunni della 2/A del plesso.

L’esposizione è stata introdotta dalla fiduciaria di plesso, Prof.ssa Elisabetta Bucci, e ha visto la partecipazione dei genitori degli alunni della classe coinvolta, di tutte le classi seconde del plesso e dei rispettivi docenti.

Il laboratorio, coordinato dal Prof. Franco Pasqualoni, si è tenuto nell’ambito del Corso di Tecnologia tenuto dal Prof. Valerio Marino, ed è stato reso possibile grazie alla programmazione interdisciplinare favorita dall’orario scolastico dal lunedì al venerdì, che stimola i docenti a costruire occasioni di co-docenza e gli studenti a sperimentare l’apprendimento laboratoriale con sempre maggiore frequenza.

Nel corso del progetto i ragazzi sono stati stimolati a riflettere sul significato di materiali, forme e colori utilizzati nelle confezioni dei prodotti alimentari da loro consumati abitualmente.

Gli studenti hanno iniziato un percorso conoscitivo dei prodotti alimentari locali che continuerà anche nel secondo quadrimestre e che riguarderà la loro storia, i processi produttivi e le loro qualità nutrizionali.

Gli elaborati sono stati presentati direttamente dagli studenti: alcuni hanno ideato nuovi “brand” legati alla storia del territorio; altri hanno proposto operazioni di “restyling” attraverso il recupero di materiali tradizionali e il loro utilizzo con tecniche inconsuete; forme classiche sono state associate a colori più moderni.

I genitori intervenuti hanno apprezzato la cura degli elaborati alla crescente domanda di prodotti biologici e attenti alla salvaguardia dell’ambiente.

Inoltre è stata sottolineata l’importanza della didattica laboratoriale per sviluppare l’inclusione, l’autonomia e la consapevolezza dei ragazzi.

Da questo punto di vista va sottolineato come altri progetti interdisciplinari siano in corso nelle diverse classi dell’Istituto in un percorso comune e integrato di sicuro interesse per i giovani studenti.