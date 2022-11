Alla finestra con un mitra, panico in piazza Italia: era un giocattolo, denunciato

A prendere di mira i passanti con un'arma da softair un 37enne ecuadoriano, trovato dalla polizia in stato confusionale nel suo appartamento

Attimi di panico in piazza Italia, dove alcuni passanti avevano segnalato la presenza di un uomo affacciato a una finestra con in mano un fucile mitragliatore, che puntava verso alcune persone in transito.

L’uomo alla finestra è stato poi identificato come un cittadino ecuadoregno, classe 1985. Dalle informazioni acquisite, gli agenti sono riusciti a risalire al nome dell’inquilino e ad individuare l’appartamento. Dopo aver constatato che l’uomo non risultava essere detentore di armi, i poliziotti hanno fatto accesso nell’appartamento dove hanno identificato il 37enne – in evidente stato confusionale – e rinvenuto, a seguito di perquisizione domiciliare, sparse in varie zone della casa, diverse armi da softair.