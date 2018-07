Alimentitaliani, per panificio di Amelia ipotesi cooperativa di dipendenti

Mentre il tribunale di Castrovillari ha pubblicato i bandi per l’affitto di ramo d’azienda di Alimentitaliani – la società che ha acquisito l’ex Gruppo Novelli venendo però dichiarata fallita a dicembre scorso, i dipendenti del panificio di Amelia si uniscono e puntato a creare una cooperativa per rilanciare il sito (che si occupa del marchio Interpan) e salvare i livelli occupazionali.

Ad annunciarlo – in vista della scadenza del 27 luglio per le offerte – è Confcooperative, che sta supportando un pool di manager nell’iniziativa dei lavoratori.

Per dare corpo a questo ambizioso progetto, “che deve necessariamente partire dal coinvolgimento degli attuali dipendenti e futuri soci della cooperativa” sottolinea Confcooperative, si è svolta ad Amelia nei giorni scorsi un’assemblea aperta ai dipendenti dello stabilimento. L’incontro, che ha abbracciato l’intera giornata, era volto ad offrire ai dipendenti dell’Interpan di Amelia tutti i dovuti chiarimenti sul percorso che si intende avviare ed ha visto la presenza della Dirigenza e dei consulenti di Confcooperative in affiancamento ai manager che stanno promuovendo il progetto.

“E’ chiaro il fatto che un’iniziativa di questa portata per avere successo non possa che partire dalla base – spiega il Presidente di Confcooperative Umbria, Andrea Fora – e noi ci siamo prestati con grande favore per offrire qualsiasi chiarimento relativo al nuovo ruolo che ogni dipendente dovrà necessariamente assumere come socio laddove l’operazione andasse in porto. Di certo ci piace pensare che un protagonismo dal basso degli stessi dipendenti come diretti interessati in questa vicenda, sia vincente e gli elementi che sono emersi nell’assemblea ci fanno ben sperare”.

Diverse sono state infatti le “deleghe” dei dipendenti già raccolte nel corso dell’incontro ed altre sono state preannunciate e nei giorni a seguire, come spiega lo stesso Fora: “Parliamo in ogni caso di una iniziativa assai complessa che si innesca sui tempi strettissimi della procedura del Tribunale Fallimentare che su istanza dei curatori già ha fissato scadenze molto a breve, ovvero a fine luglio. Noi, dopo la positiva Assemblea con i dipendenti, non possiamo che proseguire con maggior vigore in questo percorso forti dell’incoraggiamento ricevuto dagli stessi interessati e pertanto andremo a formalizzare una richiesta d’incontro con i Curatori Fallimentari e con le Organizzazioni Sindacali per condividere insieme un progetto industriale di portata territoriale strategica, sul quale giocherà un ruolo importante anche il coinvolgimento delle aziende cerealicole della regione in una logica di filiera per garantire la fornitura di materia prima per la panificazione umbra”.

“Il principale valore dei tanti percorsi di salvataggio di aziende in crisi in chiave cooperativa promossi da Confcooperative in tutta Italia – conclude Andrea Fora – è quello di mettere al centro dei piani industriali di rilancio non il profitto ma la sostenibilità e la persona, ovvero la salvaguardia di tutti i posti di lavoro. E’ su questo valore aggiunto offerto dalla cooperazione, che ha prodotto anche l’approvazione recentemente di un provvedimento del Parlamento volto a sostenere i cosiddetti Workersbyout, che ci muoveremo con le Istituzioni locali e regionali dalle quali auspichiamo di trovare il massimo supporto, lavorando tutti insieme per il salvataggio di tutti gli attuali posti di lavoro. Noi dalla nostra parte coinvolgeremo tutti gli strumenti finanziari utili che le strutture finanziarie di sistema di Confcooperative e quelle Ministeriali potranno mettere in campo per supportare il progetto”.

