Alfabetizzazione digitale, corso gratuito di Cittadinanzattiva - Tuttoggi

Lunedì 27 settembre prende il via, a Spoleto, la terza fase del progetto “Competenze di Cittadinanza digitale” curato da Cittadinanzattiva Regione Umbria aps. Si tratta di un’iniziativa finalizzata all’alfabetizzazione digitale, rivolta ai cittadini del comune di Spoleto e dei comuni limitrofi delle zone sociali 6 e 9, con il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, del Comune di Spoleto, del Cesvol Umbria, in collaborazione con il DigiPASS di Spoleto.

Questo progetto ha il fine di sostenere i cittadini consumatori per far fronte alle conseguenze socio-economiche derivanti dall’epidemia da Covid 19. Il problema della pandemia ha acuito l’esigenza in alcune fasce della popolazione di disporre di strumenti di comunicazione digitale e di acquisire competenze digitali per rimanere connessi e per accedere a numerosi servizi on line. Essere cittadini “analogici”, rischierà di diventare un limite invalicabile anche per l’accesso a un’ampia gamma di basilari diritti di cittadinanza.

“Questo corso – dice Maria Lucia Proietti, Coordinatrice di Cittadinanzattiva di Spoleto – mira appunto a “ridurre le distanze”, in modo fisico e metaforico. Il corso è gratuito, abbiamo cercato di “tararlo” sulle esigenze dei cittadini, si potrà partecipare in presenza ma anche da remoto, o di presenza solo alla prima lezione dove si parlerà appunto delle piattaforme e poi da remoto. Chi non ha un computer a casa può imparare ad utilizzare il tablet o lo smartphone, per usare lo SPID o per pagare i servizi, ritirare certificati, ma anche per non sentirsi isolati e vedere magari figli e nipoti lontani. Ci sarà anche una lezione incentrata sulla fotografia e tra i partecipanti sarà realizzato un concorso fotografico con in palio buoni spesa per l’acquisto di strumentazioni informatiche. L’attività verrà svolta presso la sede del DigiPASS di Spoleto in via A. Busetti, accanto allo Sportello del Cittadino”.

Il corso gratuito, avrà una durata di sei incontri (27 settembre 4/8/11/15/18 ottobre) di due ore ciascuno, dalle ore 15.30 alle ore alle 17.30. Per partecipare è sufficiente iscriversi inviando una mail a segreteria@cittadinanzattivaumbria.it o inviando un messaggio whatsapp al n. 3496708653. Per accedere al DigiPASS è necessario il greenpass.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del programma generale di intervento della Regione Umbria fondi Ministero dello Sviluppo Economico- Ripartizione 2020.