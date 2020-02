Alex Gaucci: "Papà sepolto a Santo Domingo, terra dove aveva scelto di vivere da uomo libero" - Tuttoggi

Luciano Gaucci sarà sepolto a Santo Domingo, terra dove aveva scelto di vivere “da uomo libero” e dove si era fatto una nuova famiglia.

In questo modo i figli Alessandro e Riccardo hanno ritenuto di voler interpretare le volontà del padre, morto dopo una lunga malattia a 81 anni.

Proprio Alessandro Gaucci ha spiegato in una dichiarazione poi riportata dai principali giornali sportivi nazionali: “D’accordo con mio fratello Riccardo abbiamo constatato che papà aveva fatto la scelta, da uomo libero, di tornare a Santo Domingo, dove i suoi figli sono ancora piccoli e sono distrutti dal dolore per aver perso il papà. Abbiamo ritenuto giusto che resti lì e credo che il suo volere fosse quello di restare dove aveva scelto di vivere“.

Alessandro Gaucci ha poi parlato degli ultimi giorni del padre e della nuova famiglia che si era rifatto a Santo Domingo, terra dove era andato a vivere a seguito dei guai giudiziari e dove aveva poi scelto di restare a vivere, “da uomo libero“, come ha sottolineato il figlio: “Ci sentivamo quasi tutte le settimane sia con lui che con la sua famiglia, visto che ho un bellissimo rapporto con la moglie e i figli. Negli ultimi tempi era stato evidente il suo aggravamento”.

Anche la città di Perugia ricorderà lo storico presidente della squadra di calcio, con una messa che sarà celebrata lunedì 10 febbraio (alle ore 18,45) in Cattedrale, officiata da padre Mauro Angelini. Sarà quella l’occasione in cui molte persone che hanno collaborato con Gaucci nel Perugia Calcio potranno ricordare il presidente che aveva portato il Grifo a volare in Europa.