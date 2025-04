Alcol a minori di 16 anni, chiuso locale nel centro di Terni - Tuttoggi.info

Chiuso dalla Polizia di Stato per motivi di sicurezza pubblica. con provvedimento del Questore della Provincia di Terni, Luigi Mangino, un locale della movida situato nel centro di Terni.

Alcol a minori, chiuso nel centro di Terni

Il Provvedimento è stato adottato su segnalazione della Polizia locale di Terni che ha accertato in almeno due occasioni la somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni. Pertanto, per prevenire il ripetersi di tali episodi, oltre che per la salute, anche per la sicurezza pubblica, è stata disposta la sospensione dell’attività per 20 giorni. Anche nelle prossime settimane proseguiranno i servizi interforze nel centro cittadino disposti dal Questore per garantire a tutti una movida sicura.