Alberghiero Spoleto, al via i Corsi per Adulti per l'anno scolastico 2022/23 - Tuttoggi

L’anno scolastico 21/22 ha visto diplomarsi, con ottimi risultati 9 studenti e studentesse che hanno seguito, pur con sacrifici, le lezioni,

Lunedì 10 ottobre, prenderanno il via le lezioni del Corso di Istruzione per Adulti, anno scolastico 22/23.

Per il secondo anno consecutivo, l’Ipseoasc “G.de Carolis”, unico nel territorio, offre la possibilità a chi, per diversi motivi, non ha potuto completare gli studi o a chi, pur essendo in possesso di un altro diploma, vuole cambiare lavoro o si sta inserendo nel settore ristorativo e, non a caso, alcuni frequentanti arrivano anche da fuori Regione.