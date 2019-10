Al via oggi due cantieri per lavori stradali fra Scalo e Cigliano

Sono partiti stamattina a Narni i lavori di ripristino della strada che dal cimitero di Narni scalo conduce alla frazione di Cigliano. Lo rende noto l’amministrazione comunale che informa anche sul tipo di intervento.

I lavori consisteranno nell’installazione di gabbioni in pietrame di una lunghezza di 8 metri per 2 di altezza.

Sarà inoltre posizionato un tubo di drenaggio per smaltire le acque meteoriche e ripristinato il piano stradale tramite riasfaltatura. Il progetto prevede inoltre il potenziamento degli sciacqui a monte del tratto di strada danneggiato. Il costo dell’opera è di circa 20mila euro, mentre la durata è prevista in circa 2 settimane.

Stanotte partono intanto anche i lavori di riasfaltatura di Via Tuderte, allo scalo. I lavori saranno eseguiti di notte per non intralciare il traffico veicolare diurno. Il costo previsto dalla Provincia di Terni è di 400mila euro.

