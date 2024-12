Al via l’Hermans Festival Winter: il programma - Tuttoggi.info

La stagione concertistica dell’Accademia Hermans prenderà il via il 1° gennaio prossimo.

L’Hermans Festival Winter, giunto alla ventottesima edizione, è organizzato in collaborazione con la Fondazione Carit, la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, la Regione Umbria, i Comuni di Arrone e di Terni.

Il festival ha contribuito, in questi anni, a richiamare l’attenzione sull’organo, che per maestosità e dimensioni è definito il re degli strumenti. E nel Comune di Terni si trovano numerosi strumenti storici che si distinguono per la qualità del suono. Fulcro della cultura organistica del comprensorio comunale è certamente Collescipoli, che oltre al celeberrimo organo Hermans ospita due importantissimi organi storici presso le Collegiate di S. Nicolò e Santa Maria Maggiore.

L’Accademia Hermans

L’Accademia Hermans è nata per promuovere la cultura della musica antica e l’esecuzione storicamente informata del repertorio barocco e classico. Dal 2004 cura l’organizzazione dei concerti di Musica Antica che si svolgono in estate in Valnerina, contribuendo alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico dei borghi del territorio, dall’Abbazia di San Pietro in Valle all’Antico Convento di San Francesco di Arrone.

Concerti d’organo

Mercoledì 1 Gennaio 2025 ore 18.00, Collegiata di S. Maria Maggiore – FABIO CIOFINI

Venerdì 3 Gennaio 2025 ore 21.00, Collegiata di S. Maria Maggiore – PIETER DIRKSEN

Domenica 5 Gennaio 2025 ore 18.00, Collegiata di S. Maria Maggiore – RICCARDO BONCI, CLAUDIO BRIZI, GABRIELE CATALUCCI, ADRIANO FALCIONI

Domenica 16 Febbraio 2025 ore 18.00, Collegiata di S. Maria Maggiore – FABIO MACERA

Domenica 23 Marzo 2025 ore 18.00, Collegiata di S. Nicolò – FRANZ HAUK

Concerti dell’Accademia