Al via l’efficientamento energetico della ex scuola di Migliano - Tuttoggi.info

L’edificio, attualmente sede della Pro-loco di Migliano, è oggetto di lavori per 90mila euro finanziati dal Pnrr

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di efficientamento energetico dell’edificio comunale presente a Migliano ex sede della scuola primaria ed attualmente sede dell’associazione Pro-loco Migliano.

L’intervento, per un ammontare complessivo di 90mila euro, è finanziato con fondi del Pnrr.

I lavori consistono, innanzitutto, nella realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto con installazione accessoria anche di un sistema anticaduta al fine di garantire il corretto periodico svolgimento delle manutenzioni. A questo si aggiunge la realizzazione di un impianto di climatizzazione in sostituzione dell’impianto di riscaldamento attualmente presente ed alimentato a gas. Da ultimo è prevista la sostituzione di tutti gli infissi in legno presenti con nuovi in alluminio e l’installazione di nuove tapparelle in pvc.

Si tratta di un intervento che, come sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Francesca Borzacchiello, “comporta una complessiva riqualificazione della struttura oltre che un grande balzo in avanti nella sua classificazione energetica con un importante impatto nella riduzione dei consumi e nella vivibilità e usabilità degli spazi da parte delle associazioni della frazione”.

Sempre a Migliano è stato anche ultimato, al netto di alcune rifiniture che riguardano la sostituzione di staccionate in legno, l’intervento di riqualificazione architettonica di tutta l’area pedonale esterna al castello, con cui sono state realizzate nuove pavimentazioni e ricostruite scalinate. Lavori che sono serviti anche al superamento delle barriere architettoniche presenti.