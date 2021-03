Al via lavori di asfaltatura sulla SS3 "Flaminia" tra Foligno e Spoleto - Tuttoggi

Anas comunica che da giovedì sarà chiuso provvisoriamente lo svincolo di Eggi/San Giacomo per chi viaggia in direzione Foligno

Avanza l’opera di risanamento profondo della pavimentazione avviata da Anas (Gruppo FS italiane) sulla strada statale 3 “Flaminia” tra Foligno e Spoleto.

A partire da mercoledì 3 marzo, in particolare, sarà interessato un nuovo tratto della carreggiata nord in corrispondenza dello svincolo di Eggi/San Giacomo, a Spoleto.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, il traffico sarà regolato a doppio senso sulla carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Eggi/San Giacomo sarà chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Foligno.

In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Spoleto (km 126,500) come segnalato sul posto. I mezzi con sagoma in altezza superiore a 3 metri diretti in località Eggi – S. Giacomo – Cortaccione, dovranno proseguire e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Campello sul Clitunno (km 136,600) per poi uscire allo svincolo di Eggi.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 18 marzo. Nella fase successiva sarà necessaria la chiusura della carreggiata nord tra Spoleto e Campello sul Clitunno con deviazione del traffico sulla viabilità secondaria.

Gli interventi consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione della strada e nel rifacimento di un novo piano viabile con asfalto drenante, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Anas, ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Foto repertorio TO