Al via la stagione espositiva al Torcolarium di Todi sul tema della "Supernatura" - Tuttoggi.info

Nella mostra allestita al Nido dell'Aquila ci saranno le nuove e vecchie opere dell'artista figurativo Christopher Winter

Venerdì 25 agosto, ArtEX, associazione per l’arte contemporanea e gli scambi culturali con sede a Todi, aprirà la sua stagione espositiva dal titolo tematico “Supernatura”. “Esplorando il soprannaturale attraverso una gamma dinamica di mezzi e prospettive, tra cui pittura, scultura e installazione – viene spiegato in una nota – la stagione inviterà gli spettatori a considerare ciò che costituisce la nostra esperienza della realtà e i mondi speculativi al di là di essa”.

Ad inaugurare questo percorso sarà una mostra allestita al Torcularium, lo spazio incastonato nel Nido dell’Aquila, dello stesso titolo: Supernatura. Questa includerà opere nuove e vecchie dell’artista figurativo britannico Christopher Winter, che ora vive a Berlino, alla sua prima personale in Italia.

Winter esplora il soprannaturale attraverso mondi paralleli; storie di fantasmi, film horror e folklore fantastico che suscitano le nostre paure razionali e irrazionali. Il suo intento non è quello di dipingere opere “spaventose” in senso letterale, ma piuttosto di presentare archetipi soprannaturali che riflettono l’idea dell'”altro”; l’estraneo, lo strano, il mondo al di là della nostra realtà umana.

“Il mio lavoro non si occupa di stabilire se un mondo soprannaturale esista davvero o meno – spiega Winter – piuttosto riflette sull’idea di un universo parallelo al nostro, un’altra dimensione dell’essere che esiste accanto alla nostra realtà. Come artista, mi interessa sempre capire dove finisce la realtà e dove inizia qualcosa che non è realtà. Penso che il soprannaturale sia al di là di ciò che conosciamo o possiamo comprendere consapevolmente”.

La missione di ArtEX è di utilizzare l’arte come mezzo di scambio culturale e di portare l’arte da tutto il mondo a Todi e in Umbria, condividendo al tempo stesso l’arte umbra con il pubblico internazionale. L’associazione progetta, cura e sostiene una serie di iniziative tra cui mostre, workshop e programmi di residenza di artisti durante l’arco dell’anno, attività con la quale viene alimentata un fiorente gruppo artistico contemporaneo che sostiene e incoraggia artisti sia emergenti che affermati.

“Siamo onorati che ArtEX abbia scelto Todi e l’ex Monastero delle Lucrezie quale propria sede operativa per le sue attività” – commenta il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – “contribuendo a fare della nostra città sempre più una culla privilegiata per una folta e variegata comunità artistica contemporanea”.