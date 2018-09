Al via la IV edizione del Premio umanistico “Onor d’Agobbio”

share

Sono al lavoro da tempo le commissioni del “Premio umanistico ‘Onor d’Agobbio’. Il valore e l’utilità della memoria”, giunto alla IV edizione, che la città ospita in forma biennale per valorizzare la grande scrittura. I promotori e organizzatori, oltre al Comune di Gubbio e alla Biblioteca Sperelliana, sono la Fondazione ‘G. Mazzatinti’, l’associazione ‘Arte Libro unaluna’ e, da quest’anno, anche la ‘Fondazione S. Anna’ di Perugia, oltre al supporto di ‘Fotolibri’.

Il montepremi si aggira intorno ai 5.000 euro complessivi, e sono da aggiungere le spese di ospitalità e il rimborso viaggi per le giurie e i vincitori. Una delle caratteristiche del Premio è l’articolazione in 5 sezioni, dalla narrativa alla poesia con opere pubblicate negli ultimi anni, la poesia inedita e le opere di saggistica dedicate al paesaggio umbro e anche alla promozione della letteratura per ragazzi.

A breve, saranno resi noti i titoli prescelti, per i quali c’è molta attesa soprattutto per la prosa e le raccolte di poesie edite. Nelle specifico, i premi da assegnare sono: sezione A – Premio “Città di Gubbio” per le opere di narrativa italiana, presidente di Giuria Umberto Piersanti; sezione B – Premio “Alessandro Sartori” per la poesia, presidente di Giuria Anna Buoninsegni; per entrambi, ci sarà una terna di nomi e la sera della cerimonia di premiazione, fissata per sabato 1 dicembre alle ore 17 nella Sala Trecentesca del Comune, verrà decretato il vincitore con le votazioni in diretta di giurie popolari. Ci sono, inoltre, la sezione C – Premio “Città di Gubbio – Serendipity” per le opere di saggistica dedicate al paesaggio umbro, responsabile del Premio Gianfranco Cesarini; sezione D – Premio “Città di Gubbio – La verde età” dedicato alla promozione della “Letteratura per ragazze e ragazzi”, responsabile del Premio Isabella Giovagnoni e, infine, sezione E – Premio “Angelo Ferrante” di poesia inedita riservato ai giovani dai 16 ai 30 anni, presidente di Giuria Gino Brischi.

Nel portale della Biblioteca Comunale Sperelliana sono stati pubblicati bando e scheda di partecipazione (www.bibliotecasperelliana.it) nonché sui siti dei rispettivi sostenitori e su quello nazionale ‘Concorsi italiani’, mentre la segreteria generale è affidata alla ‘Fondazione Mazzatinti’ nella persona di Anna Maria Monacelli.

Il Premio offre dunque uno spaccato della cultura dello scrivere contemporaneo che travalica i confini della regione, con un nutrito numero di partecipanti da tutta Italia e la presenza di case editrici prestigiose, come Einaudi, Longanesi, Guanda. Gubbio torna ad essere protagonista di un momento importante di cultura e contemporaneità umanistica che valorizza la cittadina umbra, la cui profondità in termini di immagine e la reputazione a livello culturale è solida e duratura, ancorata alla straordinaria ricchezza della tradizione.

