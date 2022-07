Al via la II^ edizione del "Festival Sette Parole" alla "Sistina" di Todi - Tuttoggi

Lo schema narrativo delle giornate di venerdì e sabato sarà lo stesso: dalle ore 10, a Palazzo del Vignola, coloro interessati a capire come interagiscono i musicisti tra di loro e come si studia un brano potranno assistere alle prove aperte; alle 19 la musicologa Silvia D’Anzelmo assieme ai musicisti approfondirà i brani che verranno affrontati, così da permettere di avere più dimestichezza con il linguaggio musicale; per concludere, alle 20 nel chiostro di Palazzo del Vignola, verrà allestito un aperitivo.

Domenica invece prove aperte alle 10, alle 16.45 la lezione suonata, e alle 17.15 l’aperitivo pre-concerto. In programma musiche di Haydn, Beethoven, Verdi, Mendelssohn e Tchaikovsky.

Venerdì e sabato i concerti saranno alle 21, domenica alle 18.

Per maggiori informazioni sul programma e l’acquisto dei biglietti consultare il sito www.festivalsetteparole.it .