Al via la 43/a edizione della Quintanella di Scafali

Al via la 43/a edizione della Quintanella di Scafali in programma fino a domenica 22 settembre quando otto piccoli cavalieri si sfideranno con le loro biciclette. Il presidente dell’Ente Giostra della Quintanella, Massimo Palini, nel presentare il programma ha evidenziato le novità di quest’anno.

“Abbiamo deciso diventare un’associazione di pubblico spettacolo con l’obbligo del tesseramento per i partecipanti anche per la tutela della sicurezza dei bambini – ha detto Palini – in quest’ottica quest’anno non ci sarà la presenza dei 400 bambini in piazza ma solo una delegazione di 25 bambini mentre la sfilata vera e propria avverrà nell’area degli impianti sportivi.

Non ci sarà la gara del ‘dolce desinare’ ma l’investitua del cavaliere”. Nel corso dell’incontro è stata ricordata l’importanza dell’educazione attraverso il gioco per i bambini e il fatto che la Quintanella non rappresenta una Quintana in miniatura “ma ha una sua storia”.

