Al via il Progetto Prems all'ospedale di Terni: un nuovo strumento per conoscere la valutazione dei pazienti - Tuttoggi.info

Parte oggi, lunedì 3 luglio, il progetto Prems (Patient Reported Experience Measures), una nuova iniziativa per conoscere la valutazione dei pazienti dell’ospedale “Santa Maria” di Terni.

Si tratta, nello specifico, di una indagine di customer satisfaction rivolta ai pazienti sull’esperienza di ricovero ospedaliero ordinario.

In particolare, tramite un questionario a cui si potrà partecipare in forma volontaria, verrà chiesto ai pazienti di riferire in merito alla propria esperienza, in modo da raccogliere sistematicamente le informazioni relative all’ospedalizzazione, utilizzandole per monitorare la qualità dell’assistenza fornita durante il ricovero. L’indagine ha l’obiettivo di fornire indicazioni sulla soddisfazione e sull’esperienza degli utenti rispetto a questo servizio, con riferimento ad alcuni aspetti, come il coinvolgimento nel percorso di cura, la comunicazione, la qualità dell’assistenza.

L’indagine è promossa dalla Regione Umbria e dall’Azienda Ospedaliera di Terni; è realizzata in collaborazione con il Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (Laboratorio MeS). La partecipazione è volontaria: potranno rispondere i pazienti, i parenti o il tutore legale.

