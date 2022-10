Al via il progetto Marsciano città cardioprotetta - Tuttoggi

“Quella di Paolo – ha sottolineato il sindaco Francesca Mele – è una storia finita bene. Ma non tutte le storie finiscono bene ed è, quindi, in questa direzione che stiamo lavorando. Abbiamo due obiettivi da perseguire e che caratterizzano il progetto con cui Marsciano dovrà diventare un comune cardioprotetto. Il primo è quello di promuovere una più forte cultura della prevenzione e del primo soccorso che passa anche per una sensibilizzazione all’uso dei defibrillatori. L’altro obiettivo è quello della costruzione di una rete solida di risorse umane, economiche, di competenze, di strumentazioni. La vicenda di Paolo ci fa capire benissimo quanto sia fondamentale l’esistenza di questa rete, quanto sia importante poter dire: c’erano quelle persone e su di loro ho potuto contare”.

Il progetto Marsciano città cardioprotetta

Le azioni che caratterizzeranno lo sviluppo del progetto sono state presentate dall’assessore alle politiche sociali Manuela Taglia e dal presidente del comitato della Croce Rossa di Todi/Marsciano, Gino Ricci. “Si tratta – ha spiegato l’assessore Taglia – di mettere in rete istituzioni, associazioni, imprenditori, mondo della scuola e sanità. Siamo già in contatto con associazioni e imprenditori che voglio donare risorse per l’acquisto di nuovi defibrillatori. Come amministrazione comunale ci faremo carico di coordinare e raccogliere queste disponibilità, da aggiungere alle risorse pubbliche che metteremo in campo per il 2023, e di individuare una dislocazione strategica di defibrillatori sul territorio da implementare, poi, via via che si aggiungeranno ulteriori risorse economiche”. Intanto il progetto ha preso avvio con una ricognizione dei defibrillatori attualmente presenti sul territorio, sia presso soggetti pubblici che privati. Una mappatura realizzata insieme a Federsanità che permetterà di individuare gli ulteriori fabbisogni e di integrare quindi al meglio la strumentazione già esistente nella nuova rete di cardioprotezione. Sarà poi la Croce Rossa ad occuparsi dell’acquisto dei nuovi defibrillatori e della loro manutenzione periodica. La stessa Croce Rossa curerà anche i corsi che saranno organizzati per la formazione di operatori laici in grado di utilizzare tali strumenti. “Anche grazie alla sensibilizzazione fatta dal mondo associativo – sottolinea Manuela Taglia – vogliamo poter formare un numero ampio di persone all’uso del defibrillatore e al primo soccorso. Solo così potremo avere veramente una protezione diffusa sul territorio”.