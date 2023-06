Al via i lavori d'installazione delle barriere paramassi a Cesi e di ripavimentazione ad Allerona - Tuttoggi.info

Provincia di Terni: partiti i lavori di installazione delle barriere paramassi a Cesi e di ripavimentazione ad Allerona.

Sono iniziati ieri, lunedì 12 giugno, i lavori sulla Sp 22 a Cesi, per l’installazione delle barriere paramassi lungo il costone che sovrasta la strada.

L’intervento della Provincia di Terni prevede un investimento di circa 150mila euro per la realizzazione di opere in acciaio su una lunghezza di 50 metri, al fine di contenere eventuali fenomeni franosi e distacchi di massi dalla parete rocciosa. Data la collocazione del cantiere a un’altezza dalla sede stradale di 100 metri, per il trasporto dei materiali in quota si rende necessario l’intervento di un elicottero.

Sp 49 Allerona

Sempre in questi giorni, sono partiti anche i lavori di miglioramento della sicurezza stradale e delle condizioni generali di viabilità sulla Sp 49 ad Allerona. Gli interventi della Provincia riguardano tratti di pavimentazione nei centri abitati del capoluogo e dello Scalo, dove verranno ripristinate le ordinarie condizioni di percorribilità. Contestualmente è previsto anche un intervento per la regimazione delle acque attraverso lo studio di particolari pendenze delle nuove stese di asfalto, e la realizzazione, in collaborazione con il Comune, di alcune griglie per il miglioramento del deflusso delle acque meteoriche.