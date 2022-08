Al via i lavori davanti alla stazione, così cambia la viabilità a Fontivegge

Eccoli nel dettaglio:

divieto di sosta in Piazza Vittorio Veneto nel tratto antistante la Stazione FFSS; Soppressione di tutti gli stalli destinati alla sosta con istituzione di divieto di sosta disciplinato da idonea segnaletica in Piazza Vittorio Veneto.

Restano attivi sulla piazza n.2 stalli di sosta riservati ai disabili, n. 2 stalli di sosta riservati al carico/scarico merci, n. 5 stalli di sosta riservati TAXI e n. 1 stallo di sosta riservato Pubblico Interesse,

Sarà consentita la fermata in prossimità della stazione ferroviaria per coloro che devono accompagnare viaggiatori in partenza e arrivo in città.

E’ istituto il limite massimo di velocità di 30 Km/h nei tratti interessati dai lavori.