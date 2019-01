Al via a Spello il secondo intervento per l’eliminazione dei cavi a vista nel centro storico

Continuano nel centro storico i lavori di restyling dei cavi a vista: nell’ambito dei lavori del Pir, E-distribuzione ha iniziato da alcuni giorni il secondo intervento in via Consolare, nel tratto compreso tra Piazza Matteotti e Pizza Kennedy che in circa due mesi porterà all’eliminazione delle linee elettriche a vista.

Con il rifacimento della parte infrastrutturale è stato infatti previsto anche l’interramento dei relativi cavi elettrici che una volta in funzione, sostituiranno gli antiestetici cavi volanti e renderanno ancora più belle e suggestive le vie e i palazzi del centro storico. I lavori proseguiranno poi nella parte alta con partenza da Piazza della Repubblica a salire per via Giulia fino a Vallegloria.

“Il Pir Centro storico continua a essere un’occasione straordinaria di valorizzazione per la nostra città – commenta il sindaco Moreno Landrini –; i lavori proseguiranno con il terzo stralcio che permetterà di completare il rifacimento degli altri vicoli storici di Spello”.

