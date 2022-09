Al via 2,5 milioni di lavori sulle strade comunali di Todi - Tuttoggi

“Nelle prossime settimane – spiega il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – invieremo la documentazione alla Stazione Unica Appaltante per poter procedere all’affidamento dei lavori entro la fine dell’anno, così da rispettare i tempi dei finanziamenti del PNRR edi avviare la sistemazione di parte della rete stradale più malandata”.

Lo stato della viabilità è stato al centro anche di un confronto con la Provincia di Perugia per le arterie di sua competenza nel territorio tuderte.

“Anche in questo caso – prosegue il primo cittadino – si registrano risorse significative per le situazioni più urgenti”. In totale la Provincia di Perugia ha infatti stanziato, per il triennio 2021/2023, per le strade del Comune di Todi 2 milioni e 764 mila euro destinati ad asfaltature sulle strade 385 di Loreto, sulla 384 di Ilci, sulla 417 di Frontignano, sulla 381 di Camerata e sulla 421/3 per Collazzone. Per il 2023, nello specifico, sono previsti interventi per 500 mila euro destinati ad interventi sulla strada 379 di Montenero e sulla provinciale 380 di Pontemartino.

Risorse per 1,2 milioni di euro sono invece programmate per la 418 di Duesanti, importo al quale vanno aggiunti gli 857 mila euro per la demolizione del viadotto di Montorsolo, a Petroro, i cui lavori risultano essere stati già aggiudicati. Con risorse a carico della Regione, invece, gli interventi sulla strada regionale 79 bis Orvietana per 509 mila euro.

Tra Comune e Provincia, complessivamente, verranno investiti pertanto oltre 5 milioni di euro. “Si tratta di un importo importante ma non certo sufficiente per dare risposta a tutte le criticità – sottolinea il Sindaco Ruggiano – rispetto alle quali l’Amministrazione si è attivato, grazie alla grande attività dell’assessorato e degli uffici di settore, per il reperimento di ulteriori finanziamenti”.