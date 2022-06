Al Tempietto sul Clitunno evento d’eccezione con il contrabbassista Paolo Damiani - Tuttoggi

Il 25 giugno, in occasione della 11^ ricorrenza del riconoscimento UNESCO concerto con la musica scaturita dall’elettromagnetismo terrestre

Sabato 25 giugno alle ore 19.30, in occasione della undicesima ricorrenza del riconoscimento UNESCO del sito “I Longobardi in Italia: i luoghi del potere (568-774 d.c.)”, al Tempietto sul Clitunno si svolgerà un “Suoni dal Temp(i)o”.

Un evento d’eccezione con Paolo Damiani, contrabbassista, compositore, direttore d’orchestra, violoncellista, che con la formazione Paolo Damiani Unit proporrà ‘Sounds and Silences of the Earth’, vero e proprio viaggio al centro del pianeta e ritorno, a centinaia di metri di profondità, percorrendo a ritroso l’evoluzione geologica delle Fonti del Clitunno.