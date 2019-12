Al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti in scena “Siempre Frida y el Día de los Muertos” - Tuttoggi

La città di Spoleto apre le porte del suo teatro più prestigioso il Teatro Menotti alla rappresentazione di uno spettacolo in lingua spagnola “Siempre Frida y el Día de los Muertos” organizzato dalla compagnia España Teatro Mater lingua, che rinnova per la terza volta la sua presenza nella nostra città.

Mater Lingua ci ha proposto un viaggio nella cultura del Messico attraverso la vita di una delle sue figure più rappresentative, Frida Kahlo, pittrice profondamente legata alle radici della sua terra. Personaggio icona del nostro tempo, donna forte e rivoluzionaria che, pur nelle sue innumerevoli contraddizioni, ha saputo trasformare il dolore in bellezza, in arte ed in passione e amore per la vita. “Viva la vida” questa in sintesi l’essenza del messaggio che gli attori hanno lasciato nei nostri cuori.

Ma come raccontare ai nostri ragazzi lo spirito di una donna che si nasconde dietro ai numerosi autoritratti nati dal riflesso della sua immagine in uno specchio, che spesso lei era costretta a osservare dal suo letto ? Ecco come si sviluppa la trama.

Una giovane attrice appassionata, che per non tradire i suoi obblighi professionali, si imbatte, nel tentativo di incarnare il personaggio di Frida, in una tormentata ricerca di autenticità e credibilità. Sarà proprio il suo continuo esplorare a svelarle inaspettati frammenti della storia della sua vita e a far luce sui suoi sentimenti più intimi.

Un turbinìo di colori, melodie e poesia che ha saputo incantare e coinvolgere tutti gli allievi degli Istituti Comprensivi Spoleto 1, Spoleto2 e Istituti ITCG Spagna e Alberghiero, che studiano con entusiasmo e passione la lingua e la cultura spagnola.