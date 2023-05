Al Palabarton judoka da tutta Italia per il III trofeo internazionale – Grand Prix

Judo, sabato il grand prix e domenica gare giovanili II Trofeo delle Regioni Csen e II Criterium Giovanissimi "Ernesto Giaverina"

Il grande judo torna in Umbria con il III Trofeo Internazionale – Grand Prix che si svolgerà al Palabarton di Perugia il prossimo 27 maggio, completato dalle gare giovanili II Trofeo delle Regioni Csen e II Criterium Giovanissimi “Ernesto Giaverina” di domenica 28 maggio.

Saranno centinaia gli atleti che arriveranno a Perugia da tutta Italia ed anche dall’estero, con la presenza di campioni dalla Francia, da Cuba, da Malta, dalla Slovacchia e dagli Usa. Il Grand Prix internazionale ormai è un punto fermo nel calendario federale nazionale e grande è stato l’impegno dello staff regionale della Fijlkam del presidente Andrea Arena e del vice presidente di settore Robertino Camilli che si sono prodigati da mesi nell’organizzazione dell’evento.

Sui tatami allestiti al Palabarton di Perugia molti protagonisti del ranking nazionale e spettacolo assicurato per tutta la giornata di sabato. Poi la domenica spazio ai giovani esordienti che si sfideranno per il trofeo delle Regioni Csen. E nel pomeriggio saranno di scena i piccoli preagonisti.Un appuntamento da non perdere per il quale hanno dato il loro patrocinio il Comune di Perugia, la Provincia e la Regione Umbria.