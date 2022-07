Al monte Subasio tre mesi di iniziative tra sport, gastronomia e territorio - Tuttoggi

Al monte Subasio, nella zona di Assisi ma non solo, tre mesi di iniziative tra sport, gastronomia e territorio, grazie alla collaborazione del Comune con alcune associazioni locali.

Sono quattordici gli appuntamenti, dodici gratuiti e due a pagamento, in scena da luglio a ottobre, coniugando sport, eventi per famiglie e bambini, cibo e tradizioni del territorio, come annunciato questa mattina in conferenza dall’assessore Fabrizio Leggio. Quattro le date a luglio, sei ad agosto, tre a settembre e una a ottobre. Tutte le escursioni sono a prenotazione obbligatoria contattando l’organizzatore (info su visit-assisi.it e +39 075 813 8680) e, dove diversamente non specificato, gratuite.