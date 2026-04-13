Al Mantr Spoleto la conferenza "Anfore in viaggio: dalle fornaci umbre al mercato di Roma" - Tuttoggi.info

La produzione delle anfore romane interessava molte officine locali, pure di Spoleto, all’interno di una vera e propria rete commerciale che giungeva fino alla capitale dell’impero. Di fatto, un settore di mercato in piena regola che verrà esplorato nella conferenza “Anfore in viaggio: dalle fornaci umbre al mercato di Roma”, in programma venerdì 17 aprile alle ore 16,30 presso la Chiesa di Sant’Agata – Museo archeologico nazionale e teatro romano di Spoleto. L’incontro, con accesso gratuito fino ad esaurimento posti, è il secondo appuntamento del nuovo ciclo di conferenze promosso dal Mantr per il 2026 dal titolo ‘Il Museo racconta. I nuovi dati, le analisi e le scoperte’.



Al centro dell‘incontro, dunque, ci saranno le anfore, uno degli oggetti di uso comune più importanti dell’età romana. Il viaggio svelerà come queste venivano prodotte e usate nella valle del Tevere durante l’età imperiale, in particolare quale era il legame tra le officine locali che le fabbricavano e il grande mercato di Roma. Il focus si sposterà poi sui luoghi in cui venivano effettivamente prodotte lungo il Tevere, attraverso le principali testimonianze archeologiche, e da lì su come viaggiavano, quali strade percorrevano e, soprattutto, sul ruolo fondamentale del Tevere, vera e propria “autostrada” dell’epoca per il trasporto delle merci verso Roma. In questo senso, le anfore non sono solo contenitori ma diventano vere e proprie tracce materiali dei movimenti economici e dei legami tra territori. Una testimonianza diretta di tutto questo ci arriverà da un esempio concreto proveniente dall’area di Spoleto grazie al quale sarà possibile capire meglio come le produzioni locali si inserissero in reti commerciali molto più ampie.



A condurre il pubblico nell’affascinante mondo delle anfore dell’impero sarà la relatrice Asia Malatesta, dottoranda in Archeologia (XL ciclo) presso l‘Università Sapienza di Roma dove ha precedentemente conseguito la laurea magistrale con una tesi dedicata all’integrazione di elementi decorativi di tradizione iberica nelle ceramiche romane comuni. A seguire, ha inoltre approfondito le sue conoscenze nelle analisi archeometriche applicate ai materiali archeologici con il Master Archmat e ora la sua ricerca si concentra sulle anfore a fondo piatto prodotte lungo la valle del Tevere e sul loro ruolo nell’economia di età imperiale romana.

Luogo: Mantr Spoleto, Via Sant’Agata, 18 A, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA