Al Lago dei Cigni spuntano...Lino Banfi e Michele Bravi | Massimo riserbo su riprese - Tuttoggi.info

Apparizioni davvero inaspettate questa mattina (27 novembre) al Lago dei Cigni di Città di Castello, a due passi dai Seccatoi del Tabacco di Burri.

Nel parco proprio di fronte al bar erano presenti, intorno alle 12, il cantante Michele Bravi – originario proprio di Città di Castello – e l’amatissimo attore Lino Banfi.

La “strana coppia” sembrerebbe impegnata in una collaborazione o quanto meno in un progetto artistico che li vede entrambi coinvolti ma al momento non ci sono conferme ufficiali e tutto sembra essere top secret.

Fatto sta che Banfi, seduto sulla panchina (nella foto) in compagnia di una signora, era circondato da una troupe televisiva con tanto di telecamera gigante. Più dietro, invece, si scorge la figura sfocata del cantante sotto la struttura ad arco.

Intorno alle 12.30 i due – con i pochissimi curiosi a debita distanza – si sono poi allontanati. Nel tardo pomeriggio i due sono stati avvistati anche nel cuore della città, in piazza Matteotti, per girare altre scene di questo misterioso progetto. Anche in tal caso i cittadini sono stati tenuti lontano dal blindatissimo “set”.