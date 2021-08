Al Curi finalmente i tifosi, il Perugia supera il Cesena 2-0

Nella prima amichevole casalinga dei ragazzi di Alvini in rete Dell'Orco e Murano su rigore

Davanti ai circa mille tifosi che sono potuti tornare al Curi, il Perugia di Alvini ha superato il Cesena 2-0. Un gol per tempo. Alla rete in avvio del neo acquisto Dell’Orco, di testa, replica Murano su rigore nel finale.

In mezzo diverse buone giocate, nonostante il caldo e l’intesa ancora da affinare tra i ragazzi di mister Alvini. Che parte schierando davanti a Chichizola Angella, Curado e Dell’Orco (autore di un’ottima prova, oltre al gol, poi sostituito a inizio ripresa da Sgarbi). Kouan (staffetta con Gyabuaa) e Falzerano a fare da guardia a Burrai, Lisi e Carretta esterni, con Melchiorri in avanti. L’attaccante lascia poi il posto a inizio ripresa a Murano, che sigla la rete del raddoppio trasformando il rigore concesso dall’arbitro Baroni per un fallo su Sounas.

Tra una settimana si gioca per la vittoria, nel primo impegno ufficiale della stagione, in Coppa Italia contro il Sudtirol.

Perugia – Cesena 2-8′ pt Dell’Orco, 39′ st (rig) Murano

Perugia: Chichizola (40′ st Moro), Angella (35′ st Angori), Curado, Dell’Orco (1′ st Sgarbi), Burrai (17′ st Di Noia), Vanbaleghem (17′ st Sounas), Falzerano (17′ st Righetti), Kouan (1′ st Gyabuaa) Lisi (29′ st Manneh), Melchiorri (1′ st Murano), Carretta (17′ st Bianchimano). All. Alvini. A disp.: Vano.

Cesena: Nardi, Candela (31′ st Campagna), Adamoli (1′ st Ricci), Gonnelli (22′ st Lepri), Ardizzone (31′ st Bernardi), Ciofi (31′ st Guerra), Zecca (31′ st Boriani), Berti (1′ st Nannelli), Caturano (1′ st Tonin), Bortolussi (22′ st Shpendi), Ilari (22′ st Zanni). All. Viali. A disp.: Benedettini, Fabbri.

Arbitro Baroni di Firenze.