Al controllo documenti mostra tessera sanitaria di una donna | Straniero denunciato dalla Polizia - Tuttoggi

Il soggetto, già noto al personale delle Volanti di Perugia, verrà anche denunciato per ricettazione e false generalità. Sarà espulso

Il Personale del Reparto Volanti durante un controllo di routine nella zona di Porta Pesa, ha fermato per l’identificazione un cittadino extracomunitario, noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di un uomo di nazionalità tunisina, classe 1979, che non è stato in grado di presentare dei documenti regolari per la sua identificazione.

I fatti

Sulle prime lo stesso ha mostrato agli agenti un tesserino per l’accesso al SERT di Perugia e ad un controllo più approfondito l’uomo ha mostrato una tessera sanitaria intestata ad una donna residente nella provincia di Terni.

Ma il soggetto ha anche fatto di più, ha dichiarato false generalità agli agenti che dopo aver verificato che sullo stesso pendeva anche un ordine del Questore di abbandono del territorio nazionale a quel punto non hanno potuto fare altro che denunciarlo per i reati di ricettazione e false generalità.

A carico dello straniero sono anche state avviate le pratiche per l’espulsione da parte dell’ufficio Immigrazione della Questura di Perugia.