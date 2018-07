Al Centro Studi “Città di Orvieto” simposio ECM sulla promozione della salute

Venerdì 20 luglio, dalle ore 9 alle 13 presso Palazzo Negroni (ex Tribunale) in Piazza Corsica n. 2, sede della Fondazione Centro Studi “Città di Orvieto”, si terrà il Corso ECM “Orvieto incontra l’Europa. Simposio sulla promozione della salute valorizzando le realtà e le persone”, organizzato dal Centro Sperimentale per la Promozione della Salute e l’Educazione Sanitaria – CESPES dell’Università degli Studi di Perugia e dal Centro di Ricerca e formazione sulla Salute unica e l’Alimentazione – CERSAL con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra”.

Il Simposio si inserisce all’interno della scuola estiva annuale organizzata dall’European Training Consortium in Public Health and Health Promotion (ETC-PHHP), incentrata sullo sviluppo di strumenti pratici e teorici per migliorare le strategie di promozione della salute in Europa.

L’obiettivo della Summer School residenziale è quello di fornire un forum internazionale e multidisciplinare per lo scambio di conoscenze e competenze e opportunità da esplorare.

In particolare, il focus si incentra sull’interazione uomo-ambiente in relazione alla promozione della salute e del benessere, sulle risorse interne ed esterne ed i meccanismi che consentono alle persone di partecipare pienamente alla società, sugli approcci sistematici per creare sinergie tra salutogenesi e salute pubblica.

La fase residenziale del Summer Course si tiene dal 15 al 28 luglio e vede nell’incontro del 20 luglio ad Orvieto, organizzato coerentemente con il simposio realizzato a Perugia lo scorso 16 luglio, sia un’occasione di confronto tra operatori locali e internazionali sulle iniziative previste in ambito di promozione della salute, sia un momento di studio e di contatto degli esperti internazionali con il territorio umbro e con alcune realtà aziendali sensibili ed attente agli aspetti di salute globale. Per questi motivi, la giornata rappresenta un’importante occasione formativa per gli operatori socio-sanitari della Regione Umbria e per la comunità stessa.

Interverranno per i saluti istituzionali: l’Assessore alla Coesione sociale e al Welfare della Regione Umbria Luca Barberini, il Magnifico Rettore Università degli Studi di Perugia Franco Moriconi, il Responsabile del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Umbria Gianni Giovannini, il Direttore Sanitario dell’Azienda Usl Umbria 2 Pietro Manzi, il Sindaco del Comune di Orvieto Giuseppe Germani ed il Presidente della Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto” Matteo Tonelli.

Seguiranno le relazioni di: Marco Cristofori, responsabile del Servizio di sorveglianza e promozione della salute Azienda USL Umbria 2 e coordinatore del Comitato Scientifico CERSAL; Anna Tosti, Sezione Prevenzione – Servizio di prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare Regione Umbria; Angela Bravi, Sezione Salute mentale, dipendenze, salute in carcere – Servizio Programmazione sociosanitaria dell’assistenza distrettuale, inclusione sociale, economia sociale e terzo settore Regione Umbria; Elisa Marceddu, Centro di Ricerca e formazione sulla Salute unica e l’Alimentazione – CERSAL.

Uno scambio di esperienze con i partecipanti internazionali ed il dibattito generale concluderanno l’intensa mattinata di studio.

