Al "Casagrande - Cesi" formazione per gli studenti con l'Agenzia delle Dogane - Tuttoggi

Proseguono le iniziative formative a favore degli studenti a cura dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli

Dopo il successo degli incontri tenutisi nello scorso mese di marzo, anche per l’anno scolastico in corso l’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico Economico e Professionale per i Servizi ‘Casagrande-Cesi’ di Terni ha richiesto al locale Ufficio delle Dogane di proseguire le iniziative formative a favore degli studenti.

Il primo intervento, incentrato sul complesso fenomeno della contraffazione e sul ruolo di contrasto svolto dall’Agenzia, si è tenuto in modalità webinar il 21 ottobre 2022. Dopo i saluti della Dirigente dell’Ufficio delle Dogane di Terni, Anna Maiello, sono intervenuti i funzionari Serena Di Lallo, Giovanna Magherini e Benedetto Voltattorni che hanno illustrato il quadro giuridico e sanzionatorio di riferimento, per poi soffermarsi sui dettagli del fenomeno con un focus sulla pirateria informatica.