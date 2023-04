Al Baio Restaurant si celebra il "Carbonara Day" con lo Chef Riccardo Vitiani - Tuttoggi.info

Degustate la migliore carbonara preparata dal vincitore della Carbonara Champion Cup 2022 a un prezzo speciale di lancio

Se siete amanti della pasta alla carbonara, non vorrete perdere l’evento in programma per giovedì 6 aprile a Il Baio Restaurant in occasione del “Carbonara Day“. Lo chef Riccardo Vitiani, vincitore del premio Carbonara Champion Cup 2022, vi aspetta sia a pranzo che a cena per farvi assaggiare la sua specialità al relais nel giorno in cui tutto il mondo celebra uno dei piatti italiani più conosciuti e degustati.

l 6 aprile ormai da 7 anni si festeggia il Carbonara Day, istituito dall’IPO (International Pasta Organisation) e dall’Unione Italiana Food per diffondere il made in Italy e la nostra ricca cultura culinaria in tutto il mondo e chef Vitiani non poteva certo tirarsi indietro.