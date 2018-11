AI Lions Club Terni Host si parla dei talenti delle donne

Il Lions club Terni Host ha organizzato un incontro dal titolo Talento e genere tra formazione e lavoro: il cervello non ha sesso moderato dalla socia Alessandra Robatto.

L’evento si inserisce nell’iniziativa internazionale “New Voices” illustrata a Las Vegas dalla presidente del Lions International Gudrun Yngvadottir con la funzione di valorizzare il lavoro svolto dalle donne, di portare le loro dichiarazioni e di dare spazio alle loro esperienze, sia all’interno dell’associazione che all’esterno.

La conferenza si terrà giovedì 22 novembre 2018, alle ore 18.00, all’Hotel Garden, in via Bramante; parleranno dell’argomento Carla Ascani, cerimoniere del Lions club Foligno, delegato del Governatore del Distretto 108L Leda Puppa per il comitato nazionale “New Voices”; Manuela Paparelli, consigliera di Parità della Regione Umbria; Laura Proietti, ricercatrice del Centro per l’impiego di terni; Gemma Bracco, legale del centro Pari Opportunità e centri Antiviolenza e Cinzia Tani, scrittrice, autrice e conduttrice televisiva.

Sarà un incontro coinvolgente, ricco di testimonianze, di conoscenze e di competenze che intende valorizzare il contributo delle donne nelle associazioni Lions e nel territorio.

