AgriEuro riceve il Premio Industria Felix 2022 - Tuttoggi

AgriEuro è riuscita distinguersi in una delle edizioni più significative della storia di “Industria Felix”,

che ha considerato in questo caso i dati e i bilanci dell’anno fiscale 2020, identificando le novanta

migliori realtà imprenditoriali del Centro Italia che si sono affermate in termini di affidabilità e

sostenibilità, nonostante l’emergenza sanitaria.

Ottenendo l’Alta Onorificenza di Bilancio Industria Felix, l’azienda con sede a Spoleto si conferma una delle realtà imprenditoriali maggiormente competitive, solide e in crescita del nostro Paese. Con 4 diverse strutture logistiche site a Piacenza, Bologna, Bastia Umbra e Spoleto per un totale di 55.000 mq di magazzini coperti, AgriEuro è il principale operatore a livello europeo nella vendita eCommerce di attrezzature per giardinaggio, agricoltura e cucina con oltre 8.000 modelli di macchine, tutte in pronta consegna e con spedizione gratuita a domicilio.

“Siamo profondamente felici di aver ottenuto il Premio Industria Felix che contribuisce oggi a

valorizzare AgriEuro come una delle realtà aziendali più solide e in crescita nel Centro Italia“

afferma Filippo Settimi, Amministratore dell’azienda.

“Affidabilità e sostenibilità sono da sempre al centro della storia e dell’evoluzione di AgriEuro che oggi conta ben 150 dipendenti, per lo più giovani talenti ed eccellenze del territorio umbro che contribuiscono con competenze specifiche e una grande passione a rendere all’avanguardia la nostra azienda. Puntiamo costantemente a migliorare i nostri servizi, grazie anche a partner di primaria importanza, per offrire al cliente finale un’esperienza di acquisto sempre più customizzata, trasparente e veloce. Dedichiamo particolare attenzione al servizio di assistenza pre e post vendita, e ad eventuali riparazioni del prodotto in ottica di sostenibilità di mercato. Quest’ultimo tema continua ad avere un ruolo molto importante per AgriEuro: riteniamo infatti che una crescita solida sia sinonimo innanzitutto di una struttura sostenibile in tutte le diverse fasi. Ad oggi, per fare un esempio concreto, gli imballaggi utilizzati nelle nostre sedi logistiche sono composti esclusivamente di carta, eliminando in toto materiali plastici e metallici. In più, l’azienda anziché trasportare le merci pesanti con l’ausilio dei canonici pallet in legno, sfrutta dei tasselli fabbricati in cartone. In questo modo il cliente non riceve alcun materiale che non sia di origine cartacea”.

Il Premio Industria Felix, arrivato alla 41esima edizione, è promosso da Industria Felix Magazine,

trimestrale di economia e finanza in supplemento con il Sole 24 Ore, in collaborazione con il Centro

Studi Economici di Cerved, l’Università Luiss Guido Carli, l’Associazione culturale Industria Felix, con

il sostegno di Confindustria, il patrocinio di Simest, la media partnership de Il Sole 24 Ore e

Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking e Grant Thornton.