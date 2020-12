AgriEuro, da azienda familiare umbra a realtà internazionale delle vendite online - Tuttoggi

L’azienda di Spoleto, che opera nel settore del giardinaggio e dell’agricoltura, è in crescita nonostante le difficoltà del periodo

L’emergenza sanitaria continua ad essere protagonista e l’economia internazionale rimane in ginocchio a causa dell’epidemia pandemica che ha sconvolto il mondo. Nonostante il quadro di crisi sia complesso e diffuso, ci sono realtà, anche nella nostra Umbria, che sono riuscite comunque a cavalcare un’onda positiva e a trarre il meglio da questo 2020.

Realtà vincenti

A Spoleto, ad esempio, ha sede uno dei più importanti e-commerce in Europa per la vendita di macchine per il giardinaggio e l’agricoltura. Si tratta di AgriEuro, una realtà del territorio umbro che da anni vanta un processo di crescita costante, riconfermato anche in questo difficile periodo storico.

L’azienda di famiglia in pochi anni si è trasformata in potenza delle vendite online in tutta Europa. Con una forza lavoro di oltre 110 dipendenti, un catalogo di oltre 8000 modelli di attrezzature ed un fatturato che toccherà gli 84 milioni di euro quest’anno, AgriEuro è un esempio virtuoso di chi negli anni è riuscito a leggere il mercato meglio di altri.

Il Mercato estero

L’e-commerce umbro ha mosso i suoi primi passi nel mercato italiano nel 2007, per poi espandersi nei principali mercati europei in particolare in paesi come Francia, Germania, Spagna e Regno unito, mercati in cui è sicuramente più difficile affermarsi vista la presenza di tanti competitor locali di lunga data. Nonostante ciò, quest’anno per la prima volta, l’export di AgriEuro ha superato le vendite del mercato interno, e l’azienda è diventata sempre più una realtà riconosciuta a livello internazionale.

Ricerca figure qualificate

Proprio per via dello sviluppo dei mercati esteri e grazie alla crescita del fatturato, AgriEuro è alla costante ricerca di personale qualificato. In particolare, in questo periodo, l’azienda cerca nuove figure dotate di ottima conoscenza della lingua tedesca, francese, spagnola e inglese (per tutte ancora meglio se madrelingua) e delle tipologie dei prodotti in catalogo. Fondamentale anche una buona capacità dell’utilizzo degli strumenti informatici, nonché di nozioni di meccanica. Naturalmente non è facile reperire curricula così ricchi di simili skills, ma AgriEuro è sempre alla ricerca di nuovi talenti dell’e-commerce.

Per candidature o maggior informazioni basta consultare il sito web aziendale.