Agricoltura di eccellenza, ancora premi prestigiosi per l'apicoltore Andrea Boschetti - Tuttoggi

Il miele qualità Millefiori di Boschetti si aggiudica i premi come secondo migliore prodotto d'Italia e primo assoluto in Umbria.

Torna di nuovo sugli scudi dell’agricoltura d’eccellenza, l’apicoltore spoletino Andrea Boschetti. Dopo aver vinto nel 2018 e nel 2019 l’ambita Goccia del prestigioso premio Mieli d’Italia, il produttore di miele spoletino sale di nuovo in cattedra partecipando all’ambito e severissimo Concorso “3 Gocce d’Oro- Migliori mieli d’Italia”. Risultato finale: il miele qualità Millefiori di Boschetti si aggiudica i premi come secondo migliore prodotto d’Italia e primo assoluto in Umbria.

Recentemente Andrea Boschetti era stato invitato ad esporre il suo prodotto di pregio nel Green Corner presso la biglietteria del Festival dei Due Mondi di Spoleto.