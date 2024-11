Aggressione automobilista e agenti, 2 arresti | Video, l'arresto - Tuttoggi.info

Sono in stato di arresto i due uomini fermati ieri a seguito dell’aggressione a un automobilista e a due agenti delle forze dell’ordine. E’ quanto è trapelato oggi in attesa del processo per direttissima che si terrà nella giornata di domani, mercoledì 27 novembre.

Le risultanze delle indagini affidate al Commissariato e alle quali collaborano i carabinieri della locale Compagnia hanno indubbiamente convinto il pubblico ministero a firmare l’ordine di arresto.

La notizia, riportata nell’edizione di ieri, ha suscitato molto clamore in città, anche se il tempestivo intervento di carabinieri, polizia e polizia locale ha consentito di chiudere la vicenda in pochi minuti.

Non si conoscono ancora i dettagli della aggressione che, in un primo momento, aveva coinvolto gli occupanti di una autovettura che aveva tamponato involontariamente l’auto che la precedeva e solo in seguito agenti e carabinieri.

Nulla di particolare e che sembrava potersi risolvere con una semplice constatazione, quando, dai giardinetti di piazza Vittoria sono sbucati i due extracomunitari che hanno cominciato la zuffa dapprima contro l’automobilista e il passeggero che trasportava, poi, contro le forze dell’ordine allertate da un agente che si trovava fuori servizio e che è intervenuto per cercare di calmare gli animi.

Confermato che, all’arrivo di una pantera della Polizia, uno dei due abbia estratto un coltello contro gli agenti; anche l’altro ha invece opposto resistenza ai carabinieri.

Entrambi quindi – c’è chi non esclude che fossero in stato di alterazione – sono stati ammanettati e condotti in commissariato, come testimonia un video, girato da alcuni studenti usciti da poco da scuola, divenuto virale sui mezzi di comunicazione.

