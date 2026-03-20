Aggressione all’interno di una pizzeria: denunciate due persone per lesioni personali e minacce - Tuttoggi.info

Il personale della Polizia di Stato di Assisi, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, è intervenuto in una pizzeria di Bastia Umbra per una segnalazione di aggressione ai danni di una donna in seguito al quale ha denunciato due persone: un uomo di 53 anni per il reato di minacce e una donna di 41 anni per il reato di minacce e lesioni personali.

I poliziotti del Commissariato di P.S. di Assisi, giunti sul posto, hanno sentito in merito la vittima, la quale ha riferito che, mentre si trovava all’interno del locale insieme al figlio, è stata avvicinata da due persone a lei note e, al termine di un acceso diverbio, minacciata e poi aggredita fisicamente.

La donna, che a seguito dell’aggressione ha riportato alcune ecchimosi al collo e al volto, si è recata presso il Pronto Soccorso per le cure del caso dove le sono state diagnosticate lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Dagli accertamenti svolti, è emerso che tra le parti vi erano già stati in passato delle liti per le quali era stata presentata una denuncia. Dopo l’episodio, la vittima avrebbe ricevuto ulteriori messaggi minatori da parte di uno degli aggressori, circostanza che l’hanno indotta a sporgere querela. Per questi motivi, al termine degli atti di rito, gli agenti hanno proceduto a deferire in stato di libertà i due soggetti per i reati sopra indicati.