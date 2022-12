Aggressione alla sagra, Daspo per 9 giovani tra i 18 e 21 anni "Vietati eventi paesani per 12 mesi" - Tuttoggi

Per questi motivi, al fine di tutelare tutte le persone che sono solite frequentare i luoghi in cui vengono allestiti questo tipo di eventi ed evitare che possano diventare teatro di nuovi episodi analoghi, il Questore di Perugia ha così deciso: ai 9 giovani, per la durata di 12 mesi, sarà vietato l’accesso ai luoghi in cui vengono allestite “sagre”, “fiere”, “feste paesane” e ad eventi che prevedono somministrazione di alimenti e bevande che si terranno nel territorio di Città di Castello. Agli stessi sarà anche interdetto lo stazionamento nelle immediate vicinanze delle manifestazioni.

Queste misure di prevenzione, particolarmente importanti e incisive, rientrano nella categoria più ampia dei divieti di accesso ad aree urbane (DACUR). La violazione del provvedimento è punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la conseguente multa da 8mila a 20mila euro.